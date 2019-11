On espérait le revoir gambader rapidement sur les pelouses de Ligue 1. Mais, visiblement, ce n’est pas pour tout de suite. Alors qu’il était annoncé tout proche de rejoindre le FC Nantes vendredi, Hatem Ben Arfa s’éloigne des Canaris. Selon les informations de Ouest-France, les négociations se sont compliquées ce week-end.

D’après le quotidien, c’est surtout la question du salaire qui pose problème. Ainsi, le FC Nantes aurait décidé de mettre fin aux négociations. A 32 ans, Hatem Ben Arfa risque donc de rester sans club dans les semaines à venir. Et, plus le temps passe, plus cela devient embêtant…