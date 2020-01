Kylian Mbappé sait donc tout faire. Dans un anglais impeccable, l'international français a accordé, lundi, un entretien à la BBC en marge du lancement de son association. Interrogé sur un possible intérêt du Real Madrid, l'attaquant du PSG a parfaitement dribblé la question. Pour lui, ce n'est pas le moment de parler de son avenir.

"Tout le monde en parle. Quand j'étais jeune, moi aussi j'en parlais", a ainsi expliqué Mbappé à la chaîne britannique. "Mais maintenant, je suis un joueur et je sais que ce n'est pas le moment d'en parler. Nous sommes en janvier, c'est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde va le reprendre et ce n'est pas bon pour le PSG", ajoute-t-il, bien conscient de la portée de ses réponses.

" Liverpool ? C'est incroyable "

Pour l'heure, le champion du monde est donc "à 100%" avec le PSG. "Je veux l'aider à grandir cette saison, gagner de nombreux titres, donc ce n'est pas le bon moment de parler de mon avenir. Je pense au club car le club m'a aidé. Je suis arrivé ici à 18 ans. J'étais un talent, mais pas une superstar. Aujourd'hui, je suis une superstar grâce au PSG et à l'équipe nationale. Je dois rester calme et concentré sur le PSG. Après, à la fin de la saison, on verra bien", annonce Mbappé. Le rendez-vous est pris pour l'été prochain.

Également questionné sur Liverpool, qui réalise actuellement une saison stratosphérique en Premier League, l'international français n'a pas caché toute son admiration pour Klopp et sa bande. "C'est incroyable. On dirait une machine (...) Ils n'ont perdu aucun match. Quand vous les regardez jouer, on dirait que c'est facile, mais ça ne l'est pas", estime le joueur du PSG. Lundi, il avait également confié ses grandes ambitions pour la saison 2020.