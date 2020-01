L'Atlético Madrid ne lâche pas Edinson Cavani. Les Madrilènes aimerait vraiment faire venir l'attaquant parisien dès cet hiver et auraient même fait une offre à la direction parisienne selon l'Equipe : 10 millions d'euros. Le meilleur buteur de l'histoire du club sera libre de tout contrat en juin 2020. L'Uruguayen - qui a perdu sa place de titulaire dans le onze parisien - aimerait quitter Paris dès cet hiver.

Leonardo, qui avait rencontré le conseiller du joueur, ne semblait pas enclin à le laisser partir en janvier. La direction parisienne craint de ne pas pouvoir le remplacer alors que la campagne européenne se profile.

L'attaquant n'a pas été du déplacement à Monaco mercredi (1-4) et ne sera pas de la partie dimanche contre Lorient en 16es de finale de la Coupe de France (20h55). Deux absences qui interrogent, alors qu'en conférence de presse samedi, Thomas Tuchel a évoqué des problèmes physiques : "Là, Edi ne se sent pas libre avec sa douleur au pubis. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On doit s'adapter, accepter, faire les soins, le traitement."