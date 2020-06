TRANSFERTS - En quête d'un renfort d'expérience pour sa défense centrale, l'Olympique Lyonnais multiplie les pistes. Après Mamadou Sakho, au tour de Diego Godin d'être pisté par les Gones selon RMC. Problème, les émoluments de l'international uruguayen à l'Inter pourraient poser problème.

Alors que le mercato 100% français a ouvert ses portes en début de semaine, l'Olympique Lyonnais, lui, continue d'explorer des pistes à l'étranger. Après Mamadou Sakho (Crystal Palace), le club de Jean-Michel Aulas, qui s'est mis en quête d'un défenseur central d'expérience, a décidé de se tourner du côté de l'Italie. Et plus précisément de l'Inter, où Diego Godin, arrivé lors du dernier mercato estival, est déjà sur le départ, faute de convaincre Antonio Conte.

Selon RMC, l'ex-défenseur central de l'Atlético de Madrid ne sera pas retenu par le club lombard à l'issue de la saison. Une tendance d'ailleurs patagée par les médias italiens, qui évoquent un départ depuis maintenant plusieurs semaines. Toutefois, un obstacle de taille se dresse devant l'OL : le salaire de Godin. En effet, celui qui réalise une saison plus que moyenne, au point de s'asseoir désormais régulièrement sur le banc, touche entre 5,5 et 6 millions d'euros par an. Beaucoup trop pour les Gones. De plus, son contrat expire d'ici deux dans. Rien ne s'annonce simple dans ce dossier.

