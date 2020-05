MERCATO - Alors que Jean-Michel Aulas craint de perdre plusieurs de ses joueurs majeurs l'été prochain, le quotidien L'Equipe confirme ce lundi qu'un possible exode se prépare à l'OL, dont la non-qualification en Coupe d'Europe risque de peser. Houssem Aouar devrait notamment quitter le navire lyonnais.

"Je vais tout faire pour garder les joueurs. Mais des joueurs programmés pour jouer les compétitions européennes peuvent avoir envie d'aller voir ailleurs parce qu'on nous prive de coupe d'Europe". Dans les colonnes du Progrès, samedi, Jean-Michel Aulas n'avait pas caché sa peur. Sans Coupe d'Europe la saison prochaine, son OL risque de perdre ses meilleurs éléments lors du prochain mercato. Houssem Aouar, par exemple, semble promis à un départ.

En effet, selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain de 21 ans devrait être "sacrifié" par son club formateur, notamment dans le but de renflouer les caisses. Les équipes intéressées semblent nombreuses, de Manchester City en passant par là la Juventus Turin. Son prix ? D'après le quotidien, les Gones espérent en tirer 50 millions d'euros. Bruno Guimarães, lui, devrait rester.

Concernant Memphis Depay, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, L'Equipe pense qu'il pourrait partir l'été prochain. Ce sera probablement lui ou Moussa Dembélé, qui dispose lui aussi de plusieurs opportunités. "Je n'ai pas de neuf pour l'instant. Memphis me dit qu'il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu'il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n'est pas en Coupe d'Europe", expliquait Aulas au Progrès. De quoi le pousser à poursuivre son combat pour reprendre la saison de Ligue 1, officiellement terminée en raison du Covid-19.

