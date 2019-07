Avec l'OM, patience est mère de toutes les vertus. Encore plus en cette période de mercato estival, où le club olympien est, pour l'instant, plus spectateur qu'acteur. Pas de quoi calmer le peuple marseillais, déjà remonté après l'épilogue de la saison dernière. Si aucune recrue n'est donc (encore) à signaler, les dirigeants, eux, s'activent en coulisses. Et une nouvelle fois, un numéro 9 est recherché.

Pour pallier le départ de Mario Balotelli, plusieurs noms sont en effet envisagés par le board marseillais. Outre la piste Dario Benedetto (Boca Juniors), évoquée il y a quelques jours par La Provence, celle menant à André Silva (AC Milan) est étudiée. Selon nos informations, le profil du buteur portugais plaît à l'OM.

Toutefois, le club lombard n'a pas encore été contacté par son homologue olympien. Question de temps ? Possible. L'AS Monaco est également à l'affût dans ce dossier. Jorge Mendes, l'agent du joueur, n'y est certainement pas étranger.

Un prix autour des 25 millions d'euros

De son côté, Milan n'est pas totalement fermé à un départ de son attaquant, prêté au FC Séville la saison dernière. Acheté pour 38 millions d'euros (bonus compris) à l'été 2017, l'international portugais a perdu de la valeur depuis. Les dirigeants milanais, eux, aimeraient récupérer au moins 25 millions d'euros dans ce deal. Un montant qui pourrait refroidir l'OM, contraint de vendre et encore plus pour rêver d'un tel transfert.

André Silva (Milan AC)Getty Images

"Je me sens très bien. Je suis content de revenir ici et revoir mes coéquipiers. Je veux voir le mister et parler de la saison prochaine", a de son côté expliqué André Silva ce mardi à la reprise de l'entraînement à Milanello. Marco Giampaolo, le nouvel entraîneur milanais, attend de se faire une idée plus précise de son joueur, comme il l'a lui-même confié lundi en conférence de presse. Mais entre le Portugais et Patrick Cutrone, il n'en restera probablement qu'un.