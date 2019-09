Très cher mercato. Si l'épisode estival 2019 s'est achevé la semaine dernière, le CIES (Centre international d'étude du sport) vient de dresser un classement des effectifs les plus chers du monde. Et pour la première fois de l’histoire, un club de football a dépassé le milliard d'euros pour construire son effectif. Il s'agit, évidemment, de Manchester City. En deuxième position, on retrouve le PSG, qui a dépensé 913 millions d'euros, juste devant le Real Madrid et ses 902 millions d'euros.

Attention, il ne s'agit pas là d'un calcul des valeurs actuelles des joueurs concernés, mais bien de leur prix d'achat. Exemple : Neymar et sa fameuse clause libératoire de 222 millions d'euros payée par le PSG au Barça en 2017. Pour trouver un autre club français, il faut descendre au 26e rang, où l'on retrouve l'Olympique Lyonnais (220 millions d'euros).

Un effectif 114 fois plus cher que celui de Nîmes

Entre 2010 et 2019, le PSG a ainsi lâché 1,392 milliard d'euros pour recruter des joueurs. Il se classe derrière Manchester City, Barcelone et Chelsea. Cet été, le club de la capitale s'est montré plus "prudent" avec 150 millions dépensés. Les deux clubs de Madrid, eux, n'ont pas fait dans le détail : l'Atlético est 1er (329M) et le Real 2e (324M€). Le Barça (256M) complète le podium.

João Félix Sequeira (Atlético)Getty Images

Le CIES publie également l'écart entre les effectifs les plus chers et les moins chers par championna. En Ligue 1, le PSG possède un effectif 114 fois plus cher que celui de Nîmes. Côté Liga, celui du Real Madrid est par exemple 148 fois plus coûteux que celui de Majorque. Concernant le montant moyen dépensé en indemnités de transfert, le championnat de France est le dernier des cinq "grands" avec 118 millions d'euros. Premier, évidemment, la Premier League et ses 345 millions d'euros (!) en moyenne. La Liga (167M€), la Serie A (167M€) et la Bundesliga (124M€) suivent.