C'est ce qui s'appelle une intégration express. Débarqué au PSG lors du dernier jour de mercato, Mauro Icardi a parfaitement réussi ses débuts parisiens. En 376 minutes chrono, l'international argentin a (déjà) inscrit cinq buts. Lors des quatre dernières rencontres, il a au moins marqué une fois. Pas trop mal comme bilan, non ?

Prêté par l'Inter Milan, Icardi semble donc déjà mettre tout le monde d'accord à Paris. Et pas uniquement pour ses buts, mais également pour le contenu de ses matches. De quoi convaincre ses dirigeants de lever son option d'achat ? Si la question est certainement prématurée, la Gazzetta dello Sport assure qu'on s'oriente vers un "oui".

Une option de 70M

Selon le quotidien italien, cette option d'achat s'élève à 70 millions d'euros. Un montant qui pourrait satisfaire les deux parties. D'un côté, le PSG s'attacherait définitivement les services d'un attaquant de classe mondiale pour une somme plutôt raisonnable au vu de l'inflation des prix sur le mercato. Et de l'autre, l'Inter se débarasserait d'un joueur devenu indésirable pour diverses raisons.

Vidéo - Icardi, c'est aussi Wanda... le couple sulfureux peut-il mettre le feu au PSG ? 02:45

"Nous n'avons aucun doute sur ses qualités. On a fait un choix, nous avons une politique de changement mais nous n'avons pas pour autant nié son travail", a de son côté Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué nerazzurro, avant Inter-Borussia Dortmund (2-0), mercredi soir. "Icardi est toujours à nous et nous l'observons avec grande attention, sans oublier que nous avons a déjà une attaque de grande valeur", a-t-il ajouté.

Malgré cette déclaration on ne peut plus polissée de son dirigeant, l'Inter n'envisage pas vraiment de récupérer Icardi en fin de saison. Pour le club lombard, l'histoire est ancienne et la page est tournée. Au PSG d'en ouvrir une nouvelle ?