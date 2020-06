TRANSFERTS - Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Olympique Lyonnais, Martin Terrier pourrait rejoindre le Stade Rennais selon L'Equipe. Un transfert qui se situerait aux alentours de 10 millions d'euros.

Nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice pourrait rapidement retrouver son passé lyonnais. Du moins sur le mercato. En effet, selon les informations de L'Equipe, le dirigeant est actuellement en discussion avec son ancien club. Et dans un but assez simple : négocier la possible venue en Bretagne de Martin Terrier, que Maurice avait lui-même fait venir en janvier 2018 dans le Rhône, avant de le prêter six mois à Strasbourg.

Ligue 1 Leonardo sait à quoi s'en tenir : Le PSG a fixé le budget pour son mercato IL Y A UNE HEURE

D'après le quotidien, l'OL aimerait récupérer aux alentours de 15 millions d'euros pour son joueur. Mais ce transfert pourrait se concrétiser à un prix légèrement supérieur à 10 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2022, Terrier verrait d'un bon oeil un possible départ à Rennes. Julien Stéphan, l'entraîneur du club breton, apprécierait grandement son profil. Si tous les feux ne sont pas encore au vert, ils pourraient rapidement y passer.

Ligue 1 Leonardo sait à quoi s'en tenir : Le PSG a fixé le budget pour son mercato IL Y A UNE HEURE