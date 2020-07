LIGUE 1 - L'OM frappe son premier coup sur le mercato. Via son compte Twitter, le club olympien a officialisé la venue du milieu défensif Pape Gueye, en fin de contrat au Havre au 30 juin et qui avait signé en janvier dernier un pré-contrat avec Watford.

C'était un secret de polichinelle depuis quelques jours. Mais c'est désormais officiel, Pape Gueye sera bien un joueur de l'OM la saison prochaine. Le milieu de terrain de 21 ans s'est engagé pour quatre saisons. L'OM réalise une belle opération puisque Gueye, en fin de contrat avec Le Havre, débarque gratuitement du côté de la Canebière.

L'imbroglio Watford

Ce transfert aurait très bien pu ne jamais se faire. Gueye avait initialement signé, en janvier dernier, un pré-contrat avec Watford et aurait dû rejoindre le club anglais à la fin de son bail avec le HAC. Mais le milieu de terrain avait rencontré des problèmes avec son contrat et avait réussi à s'en libérer. Reste à voir si le club anglais décidera de porter plainte ou non.

De son côté, le joueur de 21 ans a signé avec l'OM mardi matin, avant de rejoindre quelques heures après le reste du groupe marseillais au Portugal pour un stage. Le club marseillais enregistre sa première arrivée, mais n'a pas chômé jusque là. L'OM a récemment officialisé les prolongations de Dimitri Payet, Lucas Perrin ou encore Marley Aké, et a levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez qui est devenu, mardi, 100% olympien pour les trois prochaines saisons.

