LIGUE 1 - C'était annoncé, c'est désormais officiel : Amine Gouiri quitte l'Olympique Lyonnais et rejoint l'OGC Nice. Les Gones ont communiqué le montant du transfert, qui est de 7 millions d'euros plus 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

S'il y a bien un club qui n'a pas chômé depuis l'ouverture du mercato français c'est l'OGC Nice. Après les arrivées de Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Morgan Schneiderlin et Hassane Kamara, les Aiglons viennent d'officialiser l'arrivée d'Amine Gouiri, 20 ans. Le montant du transfert de l'attaquant est de 7 millions d'euros auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value.

Dans un communiqué, l'OL a remercié le joueur "pour son état d'esprit, son investissement et son professionnalisme depuis qu’il a rejoint l’Academy à l’âge de 13 ans puis le groupe professionnel en 2017", mais a regretté son refus de poursuivre l'aventure sous les couleurs lyonnaises sous la forme d'un prêt d'un an. Pourtant, en conférence de presse mercredi, Rudi Garcia affirmait qu'il n'aurait pu donner de temps de jeu à l'attaquant : "Malheureusement le contexte fait que, lorsque l'on a l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 comme Moussa Dembélé et qu'il y a beaucoup de concurrence à son poste, c'est difficile. (...) Cela ne sert à rien de garder des joueurs pour ne pas les faire jouer et il mérite d'aller à un endroit où il aura la possibilité de jouer."

