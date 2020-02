"J'ai essayé l'été dernier, en vain. Mais je n'ai pas abandonné. On en reparlera en juin. Il serait parfait pour nous : régulier, tactique et champion du monde". Vendredi, dans un entretien accordé à Tuttosport, Jean-Michel Aulas avait confirmé son intérêt pour Blaise Matuidi. Et le président de l'OL, malgré une première tentative vaine, espérait toujours le recruter l'été prochain. Déjà difficile, la tâche s'annonce désormais quasi impossible : l'international français a en effet prolongé son contrat avec la Juventus.

"Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever, a-t-il confié au Figaro dimanche. Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute car j’ai senti la confiance de toutes les parties." Désormais lié à la Juve jusqu'en 2021, Matuidi ne devrait donc pas envisager un départ lors du prochain mercato estival. Tant pis pour l'OL ?