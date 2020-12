Paris et Houssem Aouar vont croiser leur route ce dimanche soir au Parc des Princes. Mais ce rendez-vous d'un soir pourrait avoir des lendemains dans quelques mois. D'après RMC , le milieu de terrain serait encore dans le viseur du club parisien. Ce qui n'est pas forcément nouveau. Ces derniers mois, des rumeurs ont régulièrement circulé sur l'intérêt parisien. Mais aujourd'hui, le Lyonnais n'exclurait visiblement plus de faire de Paris sa priorité.

Cet été, le champion de France et finaliste de la dernière Ligue des champions, limité par les contraintes d'une saison marquée par la crise liée à la pandémie de la Covid-19, n'avait pas les armes pour réaliser cette opération. Et en octobre, L'Equipe avait ainsi expliqué que le PSG et l'OL pourraient se mettre d'accord pour un transfert l'été prochain. Depuis, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qui apprécie le joueur, n'a pas abandonné l'idée. Et si cette option n'était pas vraiment dans ses plans de carrière, l'international français serait en train de changer d'avis.

D'après RMC, Houssem Aouar , qui envisageait d'aller découvrir un grand championnat européen après avoir fait son temps à Lyon, n'aurait plus forcément la même vision aujourd'hui. La cour répétée du PSG commence à porter ses fruits. Et les dirigeants parisiens auraient séduit le joueur, selon la radio. Alors Aouar, dont le contrat se termine en juin 2023, à Paris ? C'est possible. Même s'il reste encore de long mois avant l'été prochain et que d'autres prétendants - et non des moindres - ont encore des chances de rattraper leur retard aux yeux du milieu lyonnais.