La conférence de presse ou la simple prise de position médiatique sont des exercices souvent délicats en période de transferts. Entraîneurs, joueurs, présidents, tous travaillent leur discours, parfois jusqu'au choix du moindre mot, pour en dire le moins possible et le plus à la fois.

C'est un peu ce qu'a tenté André Villas-Boas mercredi après-midi, au moment d'évoquer l'épineux cas de Florian Thauvin. Désireux de partir à Valence, pas fermé à l'idée de rester à l'OM, l'ailier tricolore intéresserait grandement le club espagnol. Oui mais voilà, selon "AVB", l'opération ne se fera pas.

" S'il part pour la quantité d'argent qu'on estime normale... "

"Je pense qu'il va rester pour la seule raison qu'il n'y a pas plusieurs clubs qui sont capables de payer ce type de sommes pour un joueur de cette dimension, a avancé le nouvel entraîneur des Ciel et Blanc. Evidemment, Rodrigo va partir pour l'Atlético de Madrid mais je ne pense pas que Valence va vendre un joueur 50 millions pour dépenser ensuite 50 millions pour un joueur comme Thauvin."

Une façon étonnante de présenter son joueur publiquement même si l'on comprend l'envie parallèle d'annoncer la couleur en termes de prix. "J'espère qu'il ne partira pas, a d'ailleurs poursuivi le technicien portugais. Ce type de joueur, on en a besoin. Evidemment s'il part pour la quantité d'argent qu'on estime normale pour un joueur comme Florian, on devra aller sur le mercato. Mais je ne pense pas que ça arrivera." Réelle croyance ou simple jeu de dupes ?