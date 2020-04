LIGUE 1 - Florian Thauvin a annoncé son intention de rester à Marseille dans un live sur Instagram samedi soir. L'attaquant marseillais pourrait ainsi se donner le choix de sa future destination à la fin de son contrat avec le club phocéen dans un an.

Florian Thauvin n'y est pas allé par quatre chemins. "Je reste à Marseille. Je te le dis : je reste ! Comme ça, le débat est clos", a-t-il lancé à l'humoriste Malik Bentalha au moment d'évoquer son avenir dans un live sur Instagram samedi soir. L'attaquant marseillais a ainsi répondu aux rumeurs qui laissaient envisager son départ de l'OM cet été. Il compte bien rester sur la Canebière. Et il a toutes les raisons de le faire.

Ligue 1 Aulas : "Marseille souhaite évidemment qu’on s’arrête là…" HIER À 07:54

Pour Thauvin, la priorité n'est pas forcément de se trouver un nouveau club. La saison de l'international français est quasiment blanche jusqu'ici. Handicapé par une grave blessure à une cheville, il a dû se contenter de vingt petites minutes de temps de jeu au total en 2019-20. Thauvin venait de reprendre la compétition en entrant pour les dix dernières minutes de la rencontre face à Amiens (2-2) avant que la pandémie de coronavirus vienne interrompre les compétitions européennes et stopper son élan.

"Tu sais ce que le club représente pour moi"

Retrouver ses sensations pour afficher son meilleur niveau, c'est la volonté du joueur. Et il a toutes les raisons de vouloir le faire sous le maillot de l'OM. "Tu sais très bien ce que représente le club pour moi, a-t-il expliqué à Malik Bentalha. Je suis bien. En plus, j'ai perdu une saison. Ça voudrait dire quoi ? Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions ? Alors que ça fait des années que je me bats pour ça et que sors d'une longue blessure ?".

Thauvin a ce qu'il faut à Marseille pour se refaire une santé. Cela pourrait notamment lui permettre d'élargir le champ de ses courtisans quand son contrat avec l'OM arrivera à son terme en 2021. Reste à savoir la position de ses dirigeants. L'ancien Bastiais, à 27 ans, représente l'une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif marseillais. Et son club, en proie à des difficultés financières, ne prendra certainement pas le risque de le laisser partir gratuitement dans un an. S'il a coupé court à des rumeurs de de départ, Thauvin devrait quand même passer une bonne partie de son été à discuter avec ses dirigeants.

Florian Thauvin et Dario Benedetto, le 1er septembre 2019 dernier Crédits Getty Images

Ligue 1 Junior Sambia "n'est plus dans le coma" selon son agent IL Y A 16 HEURES