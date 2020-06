TRANSFERTS - Interrogé sur les ondes d'Europe 1, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud a assuré qu'il n'y aurait pas de "grandes soldes" lors du prochain mercato estival. Steve Mandanda, Florian Thauvin et Dimitri Payet ne devraient pas partir.

Pour l'OM, le cap est (déjà) fixé sur la saison prochaine... et son grand retour en Ligue des champions. Si l'UEFA a infligé une sanction financière au club de Frank McCourt pour non-respect du fair-play financier, sa participation en C1 n'a pas été remise en cause. Jacques-Henri Eyraud, lui, doit donc jouer les acrobates : garder et étoffer l'effectif de son entraîneur André Villas-Boas tout en soulageant les finances du club. Pas simple pour le président marseillais, qui a toutefois assuré à Europe 1 qu'il n'y aurait pas de "grandes soldes" cet été.

Payet sera là, Thauvin et Mandanda aussi

"Pendant quatre ans, Il y a eu des investissements massifs pour remanier le club, a-t-il confié à la radio. Nous n'avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs mais aussi des succès. Le club est club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa. Après une sa troisième saison complète, il retrouve la ligue des champions." Steve Mandanda, Florian Thauvin et Dimitri Payet devraient être de la partie.

"Bien sûr qu'ils seront là avec un maillot marseillais, a annoncé "JHE". Il y a une volonté d'être le plus compétitif possible mais sur la base d'un mode économique pérenne. On ne peut pas soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne."

