Edinson Cavani n'a jamais été aussi proche de la sortie. Après un peu plus de six ans à Paris, le Matador s'apprête à faire définitivement ses valises. Destination Madrid et l'Atlético, qui continue de négocier sans interruption avec le PSG. Et selon la Cadena Ser, un accord a visiblement été trouvé entre les parties, puisque le club de la capitale aurait donné son feu vert pour ce transfert. Le montant de l'opération n'a toutefois pas été précisé.

Officialisation à venir ?

Toujours selon la radio espagnole, l'officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures. De son côté, la Cuatro indique que l'agent de Cavani se trouve d'ores et déjà à Madrid dans l'espoir de boucler le deal. La chaîne de télévision ibérique précise que l'entourage de l'Uruguayen est "optimiste" concernant la bonne issue du dossier.

L'épilogue du feuilleton Cavani ne fait donc (presque) aucun doute. Désireux d'aller voir ailleurs dès cet hiver, le Matador devrait obtenir gain de cause après plusieurs semaines de tension. Paris, c'est fini ?