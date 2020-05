LIGUE 1 - En quête d'un milieu de terrain lors du prochain mercato, le PSG continue de prospecter tous azimuts. Ce vendredi, ESPN affirme que le champion de France songe à Wilfried Ndidi, joueur de Leicester. Mais ce n'est pas le seul profil évoqué.

C'est l'une des trois priorités édictées par Leonardo pour le mercato estival. Mais c'est sans doute celle qui pose le plus de problème au PSG. Alors que le poste de latéral gauche semble promis à Alex Telles et que Paris réfléchit encore pour celui d'arrière-droit, le directeur sportif parisien continue de creuser pour son milieu de terrain. Le souhait du Brésilien est simple : donner une dimension plus physique, notamment en hauteur, à son trio du milieu.

Dans cette quête, le nom de Thomas Partey, révélé par RMC, ne collait pas tout à fait au profil. Celui de Wilfried Ndidi non plus mais il s'avère que le joueur de Leicester figure bien sur la short-list du PSG à en croire ESPN. Aux côtés notamment de Tiémoué Bakayoko toujours selon le média anglophone.

Révélation de la saison avec les Foxes, Ndidi n'apportera pas la taille nécessaire (1,81m) mais une activité et un impact certains. Avec Leicester, surprenant troisième avant la coupure causée par la pandémie de Covid-19, le Nigérian a brillé de mille feux, attirant à lui de nombreux regards.

Débarqué en 2017 depuis Genk, il est sous contrat jusqu'en 2024. Un vrai problème puisque les Anglais sont en position de force dans le dossier et pourrait réclamer jusqu'à 55 millions d'euros. Une somme considérable au vu du marché qui se dessine qui pourrait bien refroidir Paris et l'obliger à continuer sa quête du milieu adéquat.

