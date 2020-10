Les semaines et surtout les mois diront si la formation parisienne version 2020-2021 est mieux armée que celle qui a fini en finale de la Ligue des champions. Pour cela, les Danilo Pereira, Alessandro Florenzi, Rafinha et autres Moise Kean vont devoir démontrer que l'accélération de Leonardo dans les dernières heures du mercato n'a pas eu lieu sous le signe de la précipitation et de l'urgence. Mais a bien été dictée par des choix réfléchis aptes à rendre le collectif parisien plus fort dans sa quête de sommet européen. Mais si on s'attarde sur les départs, il y a cependant de quoi rester songeur.

Dans le lot, il y a quand même de belles écuries. Très belles même. De quoi laisser penser que ce ne sont pas des joueurs lambdas dont Paris s'est séparé cet été. Certes, certains n'entraient plus vraiment dans les plans parisiens et avaient des exigences salariales trop conséquentes. D'autres ont rejeté les tentatives de rattrapage mal venues du PSG après s'être sentis poussés vers la sortie pendant des mois. Et les jeunes ont préféré aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Leur départ peut donc se comprendre et se justifier. Il est reste maintenant à savoir si les recrues vont compenser leur absence et bonifier le groupe des champions de France. Et ça, ce n'est que le temps qui le dira.