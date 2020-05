MERCATO - Entre le PSG et Thomas Meunier, l'histoire semble toucher à sa fin. Selon les informations du Parisien, le latéral belge, qui aurait refusé une proposition de prolongation, va quitter le club de la capitale à la fin de son bail.

Thomas Meunier a-t-il disputé son dernier match avec le PSG le 4 mars dernier face à l'OL, en demi-finale de la Coupe de France ? Visiblement, c'est fort possible. Le latéral belge a beau marteler en public sa volonté de rester au sein du club de la capitale, la realité en coulisses serait tout autre. Selon Le Parisien, le latéral droit, qui est en fin de contrat, refuserait en effet de le prolonger. Et ce malgré une offre aux conditions avantageuses entre ses mains depuis l'automne dernier.

Meunier vers Dortmund ?

Ligue 1 Vers une reprise de l'entraînement en juin pour le PSG ? IL Y A 10 HEURES

De son côté, le PSG n'est visiblement pas enclin à en soumettre une autre. Et les dirigeants parisiens seraient même plutôt mécontents de l'attitude du Diable Rouge, dont les déclarations auraient "agacé" en interne. La saison de Ligue 1 officiellement terminée, et son bail expirant au 30 juin, Meunier n'est donc plus vraiment certain de (re)porter le maillot rouge et bleu. Si la saison de Ligue des champions se termine en août, un avenant pourrait alors lui être proposé. Mais comme l'indique le quotidien régional, le joueur n'est pas obligé de l'accepter.

Play Icon WATCH Financièrement et sportivement, le candidat idéal se dessine pour l’attaque du PSG 00:02:42

Pour pallier ce très probable départ, le PSG doit désormais s'activer. Malgré les rumeurs, Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, ne viendra pas. Son prix est en effet jugé trop élevé par Paris. De son côté, Meunier aurait des touches à Tottenham... et à Dortmund, justement. Une chose est sûre : son histoire parisienne est officieusement terminée.

Ligue 1 "Ce n'est peut-être pas trop tard..." : Aulas espère (encore) un rétropédalage de la LFP IL Y A 2 HEURES