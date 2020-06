LIGUE 1 - En fin de contrat au PSG, Thiago Silva va bien quitter le club de la capitale après presque huit ans au club. Selon L'Equipe, le club de la capitale a en effet décidé de ne pas lui prolonger son bail. Et il lui aurait d'ores et déjà communiqué.

Toutes les histoires ont une fin. Et celle entre le PSG et Thiago Silva ne fera pas office d'exception. Après huit saisons dans la capitale, le défenseur brésilien, en fin de contrat d'ici trois semaines, va quitter la Ville Lumières. Selon L'Equipe, les décideurs parisiens ont en effet décidé de se séparer de leur capitaine (35 ans), qui aurait pourtant bien prolonger son séjour à Paris.

Quel avenir pour Silva ?

D'après le quotidien, c'est Leonardo en personne qui aurait signifié à Thiago Silva qu'il ne serait pas conservé dans l'effectif. Mais reste désormais à connaître les modalités de son départ. En effet, si la saison de Ligue 1 est bien terminée, celle de Ligue des champions devrait reprendre au mois d'août. S'il souhaite le conserver d'ici là, le PSG devra faire signer une extension de contrat de deux mois à son défenseur, qui est libre ou non de l'accepter. En attendant, il se trouve toujours dans son pays natal.

"Thiago veut finir la Ligue des Champions avec le PSG", avait assuré il y a quelques jours son agent Paulo Tonietto. Mais poussé vers la sortie, le futur-ex capitaine parisien sera-t-il toujours du même avis ? Pas certain. Concernant son avenir, il pourrait s'inscrire du côté du Brésil et son ancien club de Fluminense. Il y a quelques jours, Thiago Silva avait d'ailleurs posté une photo sur les réseaux sociaux avec le maillot du club brésilien floqué à son nom. En Italie, l'AC Milan, qui ne s'est jamais vraiment remis de son départ, ne dirait probablement pas non au retour du "Monstro". Une chose est sûre, l'ancien numéro 33 milanais n'envisage aucunement une retraite. Et il est donc prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Avant, il faudra clore celui parisien.

