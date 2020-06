Victor Osimhen célèbre un but lors de Lille-Nantes / Ligue 1

MERCATO - Comme dévoilé par Sky Italia, l'attaquant du LOSC Victor Osimhen est arrivé à Naples ce mardi, où il a débarqué avec son agent dans le cadre d'un possible transfert. Les prochaines heures s'annoncent décisives.

Le Napoli accélère dans la course à Victor Osimhen. Désireux de recruter l'attaquant du LOSC, très courtisé sur le mercato, le club italien va le rencontrer directement dans les prochaines heures. En effet, comme annoncé par Sky Italia (photo à l'appui), l'international nigérian a débarqué en début d'après-midi dans le chef-lieu de la Campanie. Accompagné par son agent, il va donc rendre visite aux dirigeants napolitains pour discuter de son (possible) transfert, avant de découvrir plus amplement la ville.

"Le Napoli pourrait rapidement boucler les négociations", annonce d'ores et déjà la chaîne italienne, qui précise que le club entraîné par Gennario Gattuso a fait de l'attaquant lillois l'une de ses priorités, notamment dans le cadre du très probable départ d'Arkadiusz Milik. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Dogues, Osimhen a inscrit 18 buts en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison.

