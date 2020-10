Dans l'opération Bouna Sarr, Marseille a aussi récupéré Michaël Cuisance. Le jeune milieu de terrain français a été prêté à l'Olympique de Marseille. Et il va donc découvrir la L1 à 21 ans ! Né à Strasbourg, formé à Nancy, Cuisance est parti à 18 ans au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre la saison dernière le Bayern, où il a peu joué (11 matches, 1 but). Il était placé sur la liste des souhaits au milieu de terrain de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas, qui récupère un milieu après avoir vu Maxime Lopez partir à Sassuolo.

Il y a quelques jours, Michaël Cuisance était annoncé à Leeds. Mais The Athletic a annoncé vendredi que la visite médicale du Français a révélé une blessure à un pied. Leeds aurait ainsi recalé le joueur du Bayern Munich. Les deux clubs étaient pourtant tombés d'accord pour un transfert de 20 millions de livres (22 millions d'euros) ans. Mais la transaction a été "brutalement avortée quand des radios ont révélé un problème au niveau d'un pied", a écrit The Athletic. "Leeds a mené d'autres évaluations et pesé le pour et le contre", ajoute le site. "Après avoir analysé les résultats et pris conseil auprès du chef du service médical Rob Price, ils ont renoncé au transfert." Un souci qui n'a pas freiné l'OM.