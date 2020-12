Paris peut pourtant perdre la tête de la L1 dans l'Hérault face à une formation du MHSC qui pointe à deux petits points du leader et reste sur quatre victoires de rang en L1. Mais la priorité est logiquement donnée à la Ligue des champions. Et avec Neymar qui a connu tant de pépins physiques depuis son arrivée à Paris, Tuchel ne veut pas jouer avec le feu alors que le champion de France enchaîne les matches. Sollicité avec Paris et l'équipe de France, Presnel Kimpembe est d'ailleurs lui aussi également absent du groupe alors que le technicien allemand avait déjà annoncé vendredi son intention de préserver Marco Verratti.

Tandis que les attaquants Pablo Sarabia et Mauro Icardi sont encore blessés et que Julian Draxler n'est également pas dans le groupe, Paris se présentera donc à Montpellier sans de nombreuses forces. Diminué, le champion de France n'aura pas moins d'ambitions. Et comptera notamment sur des réactions de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l'Argentin ayant été laissé sur le banc à Manchester et Mbappé connaissant une période plus compliquée devant le but.