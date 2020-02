Et de trois ! En cruel manque d'imagination, Saint-Etienne vient d'enchaîner une troisième défaite consécutive en Ligue 1 à Montpellier (0-1) ce dimanche, dans le cadre de la 24e journée. Les Verts ont pourtant joué à 11 contre 10 pendant près d'une heure suite à l'exclusion de Sambia (39e), mais cela n'a pas suffi. L'équipe de Claude Puel a encore une fois déçu, et ne compte plus que 4 points d'avance sur la place de barragiste.

Faut-il s'inquiéter pour Saint-Etienne ? L'entraîneur stéphanois a répondu par la négative avant le coup d'envoi, mais il a certainement changé d'avis. Encore une fois, ses hommes n'ont pas réussi à mettre l'équipe adverse en danger. Encore une fois, ses attaquants ont raté plus qu'ils n'ont réussi. Encore une fois, ses défenseurs ont manqué de concentration au moment décisif. Delort, auteur d'un superbe but de la tête (25e) suite à des erreurs de Trauco et Saliba, peut en témoigner.

Montpellier bétonne

Un but comparable à un coup de massue pour les Verts. Et le penalty annulé par la VAR juste avant la pause a eu le même effet. Malgré l'exclusion de Sambia (39e), Cabaye n'a pas réussi à transformer le coup franc… et Michel Der Zakarian a ensuite décidé de bétonner pour conserver les trois points. Peut-on lui en vouloir ? Non, sa stratégie a finalement porté ses fruits. Au détriment du spectacle, certes, mais pour une fois, le MHSC n'a pas tremblé au moment d'intégrer le top 5.

Grâce aux trois points, les Héraultais reviennent effectivement à trois longueurs de Lille, 4e, et quatre de Rennes, 3e. L'ambition du club a toujours été une qualification européenne, et cela passe par ces résultats arrachés dans la difficulté. Avec des guerriers comme Hilton dans le secteur défensif, ou Delort et Laborde aux avant-postes, le MHSC semble armé pour arriver à ses fins. Mais attention, l'adversaire ne sera pas toujours aussi friable que Saint-Etienne.