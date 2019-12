Depuis l'été 2017, Laurent Nicollin est seul aux commandes. Deux ans après le décès du président emblématique de Montpellier, l'après "Loulou" file doux. Sans tapage médiatique, le président Laurent Nicollin assume l'héritage sans être écrasé par la personnalité de feu de son père à la tête de Montpellier, solide 6e de Ligue 1 avant d'accueillir le Paris SG, samedi (17h30).

Résultats probants, recrutement cohérent et stabilité financière, l'ancien président délégué (2000-2017) imprime sa patte volontariste et sereine depuis qu'il a succédé à son père. "Il a beaucoup pris de lui et beaucoup appris. Aujourd'hui, il est bien dans son costume de président dont il prend de plus en plus la mesure", assure à l'AFP Michel Mézy, conseiller du président, qui a occupé tous les rôles à Montpellier depuis 1980.

"Laurent Nicollin n'est pas clivant"

"Loulou était le bon président Nicollin" raconte pour sa part, à l'AFP, Philippe Peybernes, directeur administratif et financier depuis 1984. "C'était une force pour nous, c'était aussi un danger. Mais Laurent n'a pas voulu imiter son père, ce n'est pas son caractère. Laurent, qui reste très naturel, est un homme de dialogue, pas clivant." Si Louis Nicollin pouvait régler des comptes, et des conflits, par médias interposés, son fils lave le linge sale en famille.

Laurent Nicollin s'est beaucoup inspiré de son père.Getty Images

"(Louis) Nicollin a su avant tout le monde faire la promotion de son club dans la presse. Il en a été un peu prisonnier. Laurent, qui a fait deux ou trois erreurs, prend beaucoup de recul avant de s'exprimer", remarque Michel Mézy. "Mon but est de stabiliser le club parmi les dix premiers pour arriver à devenir de temps en temps européen, et ensuite être européen de manière régulière", explique, de con côté, Laurent Nicollin à l'AFP.

Le projet du nouveau stade en tête

Sa vision "pour faire grandir Montpellier, qui est un club jeune", passe par "une constance dans les résultats" et par "créer les conditions pour inciter des joueurs à rester cinq ou six ans. Cela passera par un nouveau stade", souffle t-il, alors que le projet du futur stade montpelliérain reste suspendu aux prochaines élections municipales en mars. Laurent Nicollin partage l'art d'avancer à petits pas avec son entraîneur Michel Der Zakarian, entraîneur discret intronisé le fameux été 2017, celui de la succession.

"Der Zak", qui a passé 18 ans à Montpellier avant d'y revenir, construit étage par étage son équipe. Après une première saison bouclée à la 10e place, autour d'une défense de fer, Montpellier s'est approché la suivante de l'Europe (6e) en se dotant d'un trio d'attaque composé d'Andy Delort, Gaëtan Laborde et Florent Mollet. A son actif, le réfléchi Laurent Nicollin a pris le risque de recruter le fantasque Delort ou de débourser un montant record pour le club de 10 millions d'euros pour le milieu nîmois Téji Savanier.

"Tout se passe bien pour l'instant, toutes les planètes sont alignées. Mais il y aura peut-être une période plus compliquée dans deux ou trois ans", conclut le jeune président de Montpellier.