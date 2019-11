Hatem Ben Arfa au FC Nantes, ça ne se fera pas. Un temps annoncé proche des Canaris, où un contrat d'un an l'attendait, le gaucher, libre depuis la fin de son bail avec l'ennemi rennais, ne se relancera pas sous les ordres de Christian Gourcuff. C'est Waldemar Kita lui-même qui a bouclé le feuilleton dimanche matin.

"C'est un très bon joueur, on s'est vu une fois, ça s'arrête là. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Il y avait une décision à prendre la semaine dernière, il ne l'a pas prise, le dossier est fermé", coupe le président ligérien, dans les colonnes de L'Equipe.

Ben Arfa n'a plus joué depuis mai

Dimanche dernier, Ouest France affirmait déjà que les négociations avaient été stoppées, faute d'accord financier entre les deux parties. Le joueur de 32 ans, qui a enchaîné les expériences en Ligue 1 ces dernières saisons (Nice, PSG, Rennes) ne retrouvera donc pas le championnat de France de sitôt.

Le natif de Clamart reste sur une saison 2018-2019 à 41 matchs, pour neuf buts et six passes décisives. Mais il n'a plus foulé une pelouse en match officiel depuis la réception de Guingamp (1-1) lors de la 36e journée du dernier exercice.