Après une saison indigne d'un club comme Paris, conclue avec un seul titre, beaucoup se demandait s'il y avait encore un pilote aux commandes de l'institution PSG. Nasser al-Khelaïfi, parfois critiqué pour sa gestion des différents dossiers du club, a voulu remettre les points sur les i. Dans une interview accordée à France Football, à paraitre mardi, le président du club parisien a haussé le ton.

Les premiers visés ? Ses joueurs qui "vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Il faut que ça soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus." Et pour ne pas revivre une saison comme la précédente, marquée par le fiasco en C1 contre Manchester United, le feuilleton Rabiot ou encore la finale de Coupe de France perdue face au Stade Rennais, Nasser al-Khelaïfi veut changer les choses. "C'est indispensable, sinon on allait nulle part" estime le président parisien.

" Ils ne sont pas là pour se faire plaisir "

Après le retour de Leonardo au poste de directeur sportif et avec cette sortie médiatique, l'homme d'affaire qatari annonce vouloir changer les comportements des joueurs parisiens la saison prochaine. Fini les "comportements de stars" de certains de ses protégés. "Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao !"

Si sa mise à l'écart où son retrait progressif de son poste de président du champion de France avait un temps été évoqués, avec ces déclarations Nasser al-Khelaïfi balaye ces rumeurs. Une façon de faire passer un message simple : jusqu'à preuve du contraire, le patron, c'est lui.