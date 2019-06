L'OL a frappé son premier coup sur le mercato. Ce mardi, l'arrivée du Brésilien Jean Lucas a été officialisée par le club rhodanien. L'occasion pour Jean-Michel Aulas de faire un petit tour d'horizon du mercato lyonnais, qui est notamment animé du côté des sorties. Concernant le possible départ de Tanguy Ndombele, le président des Gones s'est montré clair.

"Les demandes de Juninho et Sylvinho sont très précises. On a fait l’essentiel sur le plan de départs. Il faudrait des propositions substantielles pour avancer sur le dossier de Tanguy Ndombele, qui est demandeur", a tout d'abord expliqué "JMA". "Il a été sollicité par la plupart des grands clubs. Pour le moment, il n’y a rien de fait. Mais la porte est peut-être entrouverte. S’il devait partir, on a ciblé un certain nombre de joueurs. Thiago Mendes fait partie de ceux-là", poursuit-il.

La prolongation de Lopes au point mort

Et concernant la prolongation d'Anthony Lopes, qui semble actuellement au point mort ? "On a reçu ses agents. On a confirmé la proposition qui a été faite avec une prolongation de 3 ans. Ses agents souhaiteraient une prolongation de 5 ans. C’est inaccessible pour le moment. On va recevoir Anthony et ses agents en début de semaine prochaine", a confié Jean-Michel Aulas. Au passage, le président de l'OL a assuré que les jeunes Cheikh Diop, Maxence Caqueret et Amine Gouiri "vont rester" et "font partie du groupe professionnel".

Vidéo - Lopes aussi, discute prolongation : "Les discussions ont été entamées" 01:43

Quant à Rayan Cherki, "JMA" se dit "plus en plus optimiste". "C’est vraiment dans son intérêt de rester à l’OL. Il a des sollicitations de grands clubs. J’ai confiance en ses parents et les choses vont se régler", a-t-il assuré.