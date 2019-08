Neymar fait les gros titres en Espagne : le Real passe à l'action, le Barça contre-attaque

Ne vous y trompez pas. Si la Ligue 1 reprend bien ses droits ce vendredi, quelques heures après la fin du marché anglais, le mercato, lui, va continuer à faire des siennes pour quelques semaines. Et un feuilleton (à nouveau) domine tous les autres : celui de Neymar. Désireux de quitter le PSG, le Brésilien espère toujours trouver une porte de sortie avant le 2 septembre.

Vidéo - Mercato Buzz : Oubliez l'Espagne, le PSG active une autre piste pour Neymar 02:07

Mais le "Ney" le sait, rien ne s'annonce simple. Ses dirigeants, qui comptent bien le vendre au prix qu'ils estiment, ne lâcheront rien. Une chose est sûre, ce feuilleton fait toujours autant parler en Espagne. Ce vendredi, on a ainsi droit à un carré magique de l'autre côté des Pyrénées. D'un coup d'un seul, les quatre grands quotidiens sportifs ibériques affichent le Brésilien en Une.

Le Real est bien entré dans la danse...

Du côté de Madrid, l'affaire se fait en tout cas très sérieuse. Selon les informations de AS, le Real est bel et bien intéressé par Neymar. Pour trouver un accord avec le PSG, le club madrilène possède plusieurs cordes à son arc. Par exemple, il dispose de plusieurs joueurs qui pourraient intéresser le club de la capitale. AS cite notamment Gareth Bale, James Rodriguez ou encore Keylor Navas. Luka Modric, lui, aurait décliné cette possibilité.

Marca, l'autre média madrilène, opte pour un titre qui en dit long : "Neymar à l'horizon". Le quotidien parle lui des bonnes relations entre les deux clubs, qui pourraient clairement faciliter les négociations. De plus, la non-venue de Paul Pogba, toutefois toujours théoriquement possible après la fermeture du mercato anglais jeudi, laisse penser à Marca que le Real pourrait faire une plus grosse offre au PSG pour Neymar.

Toujours selon le quotidien, c'est Leonardo, le directeur sportif parisien, qui a relancé Florentino Pérez dans ce dossier. L'Equipe, elle, explique que le célèbre agent Pini Zahavi est bel et bien entré en contact avec le président madrilène ces dernières heures.

... et le Barça compte bien le faire valser

Et alors, le Barça dans tout ca ? En Catalogne, on se méfie en tout cas de l'arrivée du Real dans ce dossier. Pour Sport, le club blaugrana va contre-attaquer. Le nom de Philippe Coutinho revient d'ailleurs dans le cadre d'un possible échange. "Le Barça étudie une nouvelle offre", écrit ainsi le média.

Du côté de Mundo Deportivo, on assure que la priorité du joueur reste un retour de son ancien club. Toutefois, le quotidien catalan précise que Neymar s'est fixé une date limite : après le 20 août, il étudiera les autres options qui s'offrent à lui. Celle du Real comprise. Le premier Clasico de l'année peut débuter.