À peine de retour et déjà titulaire. Neymar sera aligné d'entrée de match pour l'affiche entre le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, et Lille, son dauphin au printemps dernier, vendredi soir au Parc des Princes (20h45). Blessé à une cuisse avec sa sélection lors d'un match amical face au Nigéria (1-1) le 13 octobre dernier, le Brésilien n'avait plus joué avec le PSG depuis la victoire face à Angers (4-0) le 5 octobre.

Neymar évoluera sur l'aile gauche dans un 4-3-3 où il sera accompagné par les Argentins Angel Di Maria et Mauro Icardi en attaque. Kylian Mbappé, malade durant la semaine, sera sur le banc au coup d'envoi tout comme Edinson Cavani, très sollicité durant la trêve internationale avec l'équipe d'Uruguay. Julian Draxler est quant à lui titulaire. Il pourrait évoluer dans un rôle de relayeur ou un cran plus haut dans une configuration plus proche du 4-2-3-1, comme c'était le cas lors de la dernière journée face à Brest (1-2).

Navas et Meunier de retour, Lille à cinq derrière

Thiago Silva, laissé sur le banc du Brésil face à la Corée du Sud mardi (3-0), est en revanche titulaire et sera accompagné par Presnel Kimpembe en défense centrale. Forfait de dernière minute lors de la victoire en Bretagne, Keylor Navas fait son retour dans le but parisien. Thomas Meunier, absent sur blessure depuis la victoire à Bruges (0-5) le 22 octobre, est lui aussi de retour et débutera au poste d'arrière droit. Juan Bernat sera titulaire en latéral gauche.

Du côté de Lille, Christophe Galtier a opté pour une défense renforcée avec un système en 5-3-2. José Fonte commandera l'arrière-garde avec Gabriel et Tiago Djalo à ses côtés, tandis que Zeki Çelik et Reinildo occuperont les couloirs. Le milieu aura aussi une forte voctation défensive avec un trio de récupérateurs composé de Xeka, Benjamin André et Boubakary Soumaré. Victor Osimhen suspendu et Loïc Rémy sur le banc, Luiz Araujo devrait tenir la pointe de l'attaque nordiste, soutenu par Jonathan Ikoné.