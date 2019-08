Après cinq semaines d'un silence inhabituel envers les médias, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, a assuré jeudi qu'"on aura des réponses d'ici la fin du mois", sur son avenir personnel, et sur le mercato du club, au point mort. "Le rachat a peut-être pris plus de temps que prévu... C'était compliqué de recruter", a tenté d'éclaircir Patrick Vieira pour expliquer le peu de mouvements à Nice depuis l'ouverture de la période des transferts.

A 48 heures de l'ouverture de la Ligue 1 pour les Aiglons face à Amiens, avec une seule recrue enregistrée, le jeune néo-pro Kephren Thuram, 18 ans, pour quatre départs, Patrick Vieira a beaucoup usé de l'adjectif "compliqué" dans ses réponses, sans masquer une certaine frustration. Car le flou règne autour de l'OGC Nice, dont la cession au milliardaire anglais Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, n'est toujours pas effective, en attendant le feu vert de l'Autorité de la concurrence, sans doute dans le courant de la seconde quinzaine d'août.

Atal et Sarr resteront

La direction actuelle ne pouvait-elle pas recruter ? "C'était très compliqué", confie Vieira qui n'a pas plus de certitude sur son avenir de technicien au Gym: "Je me vois entraîneur de Nice, mais je n'ai pas tous les éléments", a lâché le champion du monde 1998. "D'ici la fin du mois, on aura toutes les réponses, veut croire Vieira. Oui, j'ai discuté avec les futurs actionnaires, mais pas dans le détail."

"On n'a pas pu avoir les joueurs que je voulais pour X raisons. (...) Mais j'ai communiqué les renforts espérés à la direction actuelle et à la future, assure la "Pieuvre". On doit s'améliorer dans la créativité et dans le secteur offensif." Une seule certitude pour Vieira : les deux jeunes défenseurs niçois très demandés, Youcef Atal, par le Paris SG, et Malang Sarr, par le club allemand de Mönchengladbach, "sont des joueurs qui ne partiront pas", a-t-il affirmé.