LIGUE 1 / LIGUE 2 - Au lendemain du vote du comité exécutif de la FFF, qui a retoqué la décision de la LFP de passer la L2 à 22, Noël Le Graët s'est félicité de cette décision dans les colonnes de L'Equipe.

Le patron du foot français, c'est bien Noël Le Graët . Et pour ceux qui en doutaient, on en a une nouvelle preuve mercredi. Si lui n'a certes pas voté, le patron de la FFF a acté, avec satisfaction, la décision de son comité exécutif, qui a voté à une large majorité le refus du passage de la Ligue 2 à 22. L'Equipe révèle d'ailleurs ce jeudi le détail du vote du "comex" de la 3F : 11 voix pour revenir sur cette décision, 1 voix contre et 1 abstention de Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP. Un nouveau désaveu pour cette dernière, dont l'Assemblée générale s'était prononcée en sa faveur la semaine passée.

Une décision "logique" et "nette"

"Je suis intervenu plusieurs fois sur ce thème, donc j'ai préféré ne pas participer au vote. J'ai passé la parole à l'ensemble des membres du comex et ensuite le vote a été organisé, pour la première fois, de manière secrète, explique ce jeudi Noël Le Graët au quotidien. Il s'agit d'une décision très importante, je préférais que chacun puisse s'exprimer sans aucune gêne. Cela rend notre décision encore plus forte. Elle a pu s'opérer sans que l'on puisse dire que les votants n'ont pas pu vraiment faire ce qu'ils voulaient."

Pour le patron de la FFF, cette décision est donc "logique" et "nette". "Elle aurait dû être prise la semaine dernière à la Ligue. On a appliqué le même système pour tous les clubs (professionnels et amateurs). On ne pourra pas nous accuser d'avoir fait du copinage avec tel ou tel. Pour 90 % des observateurs, ce que l'on a fait est cohérent", ajoute-t-il. Concernant un possible recours des clubs concernés (Le Mans et Orléans) devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), NLG se dit "très serein". La force tranquille d'un patron toujours plus affirmé.

