LIGUE 1 - Annoncée depuis plusieurs semaines, l’arrivée d’Adil Aouchiche à l’AS Saint-Etienne est officielle depuis ce lundi. Le talentueux milieu de terrain (18 ans), formé au PSG, arrivait en fin de contrat aspirant avec le club de la capitale et a donc choisi de signer pro avec les Verts. Il portera le numéro 17 à en croire l’annonce postée sur les réseaux sociaux.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines déjà, c’est désormais officiel : Adil Aouchiche est bien un joueur de l’AS Saint-Etienne. L’ancien titi parisien de 18 ans a signé son premier contrat professionnel de trois ans (durée légale en France) avec le club du Forez. La fin d’un long feuilleton démarré au cours de la saison passée où le milieu de terrain est apparu avec l'équipe première parisienne mais tardait à signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Priorité de Claude Puel pour ce début de mercato, le désormais ex-Parisien aura un temps de jeu a priori plus important dans le Forez. Et si Sainté ne verse aucune indemnité au PSG dans l'affaire, le jeune meneur de jeu a touché le pactole à en croire les chiffres de L'Equipe : une prime à la signature de 4 millions d'euros avec les Verts et un salaire alléchant de 100 000 euros brut par mois.

