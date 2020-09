"Attaquant complet et généreux, Kevin Volland compile 77 buts et 62 passes décisives en 247 matchs de Bundesliga. Il compte également 10 sélections avec la « Nationalmannschaft » de Joachim Löw (1 but)", indique le communiqué de l'ASM. "Le profil de Kevin est celui d’un attaquant polyvalent, capable d’occuper le poste d’avant-centre, de deuxième attaquant ou d’ailier sur les deux côtés. C’est un joueur qui travaille beaucoup pour l’équipe avec des statistiques qui illustrent son sens du but et son altruisme", a de son côté expliqué le directeur sportif Paul Mitchell.