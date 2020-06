LIGUE 1 - Les Aiglons ont désormais leur patron au milieu. Comme attendu depuis plusieurs jours, l'arrivée de Morgan Schneiderlin à Nice a été officialisée ce mardi par le club et Everton d'où arrive le Français. L'international débarque dans le Sud avec un solide CV (plus de 200 matches en Premier League) et complète un mercato déjà animé pour les Aiglons.

Pour Nice, tout va comme sur des roulettes. Très actif sur le marché, le club azuréen a officialisé un accord avec Everton en vue du transfert de Morgan Schneiderlin. Le joueur était l'une des priorités de la direction niçoise. Il devrait être la troisième recrue des Aiglons, alors que les arrivées des défenseurs Flavius Daniliuc et de Robson Bambu ont d'ores et déjà été bouclées. Schneiderlin, 15 sélections en équipe de France et douze saisons passées en Premier League, va apporter toute son expérience à un effectif jeune. Son transfert sera effectif à l'ouverture du marché mais il a d'ores et déjà l'autorisation de s'entraîner avec son nouveau club.

Révélé à Southampton, où il a explosé avant un passage moins fructueux à Manchester United, le milieu de terrain a dû faire face à une rude concurrence à Everton. Moins utilisé par Carlo Ancelotti, il avait été placé sur le marché par la direction du club, qui envisageait notamment de recruter Adrien Rabiot. Nice a sauté sur une occasion qui lui coûtera "entre 2 et 4 millions d'euros", comme l'a confirmé Julien Fournier, le directeur du football niçois, à Europe 1. La durée du contrat n'a pas été dévoilée.

L'OGCN cherche à construire un projet à long terme et l'apport de Schneiderlin, 30 ans, n'était pas négligeable. "Identifier des bons joueurs est à la portée de tous, a confié Fournier. Mais identifier un joueur de qualité qui va également apporter la mentalité de compétiteur que l’on recherche, c’est beaucoup plus compliqué. C’est l’axe principal de notre mercato." Patrick Vieira va ainsi pouvoir solidifier son entrejeu avec un élément efficace à la récupération et à l'aise à la relance. De quoi envisager sereinement la reprise, encore lointaine, en attendant d'autres renforts. Le latéral rémois Hassane Kamara pourrait être le prochain.

