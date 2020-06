LIGUE 1 - Dans un communiqué officiel publié ce lundi, le TFC, qui attend de savoir s'il évoluera en Ligue 1 ou Ligue 2 la saison prochaine, a officialisé l'arrivée de Patrice Garande sur son banc. L'ancien entraîneur de Caen succède à Denis Zanko.

Toulouse tient son nouvel entraîneur. Comme attendu, le TFC a confirmé l'arrivée de l'ancien coach de Caen Patrice Garande, qui succède donc à l'intérimaire Denis Zanko. "Le technicien français s’est engagé pour deux saisons avec le club de la Ville rose", précise le communiqué toulousain. Garande sera assisté par Jean-Marie Huriez, nommé entraîneur adjoint.

La grande question est désormais de savoir dans quelle division évoluera le TFC la saison prochaine. Lanterne rouge de Ligue 1 et provisoirement sauvé par le Conseil d'Etat, le club d'Olivier Sadran devrait être officiellement rétrogradé en L2 mardi, lorsque La Ligue de football professionnel (LFP) actera probablement le maintien d'une Ligue 1 à 20 équipes. Et non 22. En coulisses, le rachat du TFC par la société américaine d'investissements RedBird Capital Partner se poursuit.

