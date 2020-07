LIGUE 1 - Thiago Silva parti, Paris blinde ses défenseurs centraux. Ce samedi, le champion de France a officialisé la prolongation de Presnel Kimpembe jusqu'en 2024. Rare titi à s'être fait une place au soleil depuis 2014 au PSG, l'international français a soufflé le chaud et le froid ces dernières années mais est amené à devenir indiscutable après le départ de Thiago Silva à la fin de l'été.

Le "Titi" parisien n’est donc pas prêt de bouger. Au club depuis ses huit ans, Presnel Kimpembe a décidé de poursuivre encore un peu plus son aventure avec son club formateur, en prolongeant son contrat d’un an jusqu’en 2024. Une prolongation surprise et inattendue, mais qui traduit la volonté du défenseur central de s’inscrire dans la durée au PSG.

Les contrats, un sujet chaud au PSG

"Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée ici est un honneur pour moi", a confié Presnel Kimpembe après la prolongation du contrat. Avec le départ du capitaine Thiago Silva à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions, le Français semble bien parti pour s’imposer définitivement au poste de défenseur central, aux côtés de Marquinhos. Et avec cette prolongation de contrat, le PSG envoie un signal fort à son "Maestro".

Hasard ou non, cette nouvelle intervient au moment où les contrats de certains joueurs agitent le club de la capitale. Il y a quelques semaines, Tanguy Kouassi a refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, en s'engageant du côté du Bayern Munich. Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG, a lui refusé de prolonger son contrat jusqu'à la fin août, contrairement à Thiago Silva. Enfin, le PSG a récemment prolongé le contrat de Layvin Kurzawa à quelques jours de son terme.

