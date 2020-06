LIGUE 1 - Dans un communiqué officiel, le PSG a confirmé les prolongations, jusqu'à la fin de saison, de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico. Les trois joueurs étaient en fin de contrat au 30 juin. Aucune précision n'a été faite quant à Edinson Cavani, en fin de contrat mardi.

Un peu de rab pour Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico. En fin de contrat au PSG, les trois joueurs ont officiellement prolongé leur bail jusqu'à la fin de saison, décalée à fin août en raison de la pandémie de Covid-19. "Le défenseur brésilien, l’attaquant camerounais et le gardien de but espagnol seront ainsi en mesure de participer aux finales de la Coupe de France - contre Saint-Étienne, le 24 juillet au Stade de France - et de la Coupe de la Ligue - face à Lyon, le 31 juillet au Stade de France - ainsi qu’au tournoi final de l'UEFA Champions League, organisé par l’UEFA à Lisbonne du 12 au 23 août", indique le club parisien dans son communiqué. Une fois la saison terminée, l'heure sera probablement au départ pour les trois.

Ligue 1 "La situation est grave" : le futur maire de Bordeaux demande le départ du président Longuépée IL Y A 2 HEURES

Dans son communiqué, le PSG ne mentionne à aucun moment Edinson Cavani, dont le contrat expire lui aussi mardi. Comme l'indique la tendance actuelle, le meilleur buteur de l'histoire parisienne ne prolongera donc vraisemblablement pas son bail de deux mois, ce qui signifie donc la fin de son aventure dans la capitale. Thomas Tuchel, son entraîneur, va donc devoir composer sans lui pour la fin de saison. Même chose pour Tanguy Kouassi, qui va rejoindre le Bayern Munich.

Play Icon WATCH PSG - Tuchel : "Il faut profiter des deux derniers mois avec Thiago Silva" 00:02:05

Ligue 1 Boudjellal répond à Eyraud : "Le chèque ne sera pas à son ordre..." IL Y A 4 HEURES