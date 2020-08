Steve Mandanda, le gardien de but de l'Olympique de Marseille.

LIGUE 1 - Ca ressemble à un contrat à vie. Après celle de Dimitri Payet, l'OM a officialisé ce mercredi la prolongation de Steve Mandanda jusqu'en 2024, pour trois ans de plus que son précédent contrat donc. Le joueur le plus capé de l'histoire du club aura alors 39 ans.

En juillet dernier, Steve Mandanda l'avait clamé haut et fort : il souhaitait jouer "encore longtemps" à l'OM. Plus d'un mois plus stard, c'est chose faite. Ce mercredi, le club olympien a en effet annoncé la prolongation de contrat de contrat de son gardien jusqu'en 2024. Arrivé en 2007 sur la Canebière, le capitaine marseillais prolonge le plaisir.

Après Payet, Mandanda

"Avec 549 apparitions, il devance largement Roger Scotti, milieu de terrain de l’OM entre 1942 et 1958 qui compte 454 matchs, peut-on lire dans le communiqué de l'OM. C’est donc un joueur de légende qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024 (...) Steve Mandanda s’inscrit dans la durée avec ce nouveau contrat, à l’orée d’une saison historique qui verra l’OM revenir dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (Ligue des champions, ndlr)"

Après Dimitri Payet en juin dernier, c'est donc au tour de Steve Mandanda de prolonger à l’OM. Pour disputer la C1 la saison prochaine, André Villas-Boas pourra compter sur ses vieux briscards.

