Qu'elle semble déjà loin cette lune de miel. Elle fut aussi intense que courte. Deux petites semaines, deux victoires pleines de promesses contre Monaco (0-3) et Angers (6-0) et puis patatras. L'OL est déjà rentré dans le rang et l'enthousiasme soulevé par les débuts de Sylvinho sur le banc est déjà retombé comme un soufflé. Ce samedi, l'OL a concédé un nul logique (1-1) face à Bordeaux. Lyon n'a pas montré grand-chose, Thiago Mendes est tombé dans le panneau, a pris un rouge et mis dans la panade sa nouvelle équipe. Comme Youssouf Koné, autre recrue estivale, la semaine dernière à Montpellier (1-0).

"Ça fait deux matches qu'on finit à 10 et ce n'est pas normal", a réagi Anthony Lopes au micro de Canal Plus après la rencontre. "Il faut savoir contrôler la rencontre. On a manqué de maturité. Bien sûr, on n'a pas proposé un grand football mais on arrivait à maîtriser la rencontre. A domicile, ça serait passé." Mais ça a fini par casser. Indiscutable, l'expulsion a clairement inversé le rapport de force : les Girondins se sont mis à croire en leur chance quand les jambes lyonnaises ont commencé à trembler. "L'expulsion de Thiago Mendes nous a mis en difficulté. Je veux revoir les images, elle me semble sévère", a réagi en conférence de presse un Sylvinho de mauvaise foi sur ce coup-là.

"Le problème, ce sont les expulsions"

Après un mois de compétition, et avant la trêve internationale, le bilan de Lyon, prétendant clair au podium, est moyen et surtout pas à la hauteur des espoirs nés d'un début d'exercice canon. "On sait défendre en 4-5-1, on n'est pas mal sur les coups de pied arrêtés, et on a marqué neuf buts", a résumé Sylvinho. "Le problème, ce sont les expulsions qui nous font perdre des points et nos difficultés à tuer le match. Quand vous commencez à construire, vous pouvez vous attendre à des hauts et des bas. Il faut changer de mentalité, avoir plus de conviction." Comprendre tuer le match et se mettre à l'abri, ce que les Gones n'ont pas su faire.

Sylvinho Lyon AouarGetty Images

Mais avant de conclure, l'OL doit davantage mettre en danger son adversaire. Surtout chez lui. Avec le ballon, les hommes de Sylvinho ont eu du mal à changer de rythme et déséquilibrer Bordeaux. "On a marqué neuf buts dans les deux premiers matches. On a des attaquants qui savent marquer, qui ont du talent", s'est défendu Sylvinho qui avait choisi de se passer de Moussa Dembélé et Bertrand Traoré au coup d'envoi. Le coach brésilien doit affronter les premiers vents contraires. Jusqu'ici, ce n'est qu'une brise. La programme de la rentrée de septembre (Amiens, Zenit Saint-Pétersbourg, PSG) pourrait la transformer en tempête.