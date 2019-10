On connaît Rudi Garcia, roi de la conférence de presse, expert de la communication. A Lille, Marseille et désormais Lyon. Après un nul enquiquinant face à de très faibles Dijonnais (0-0) pour sa première dans son nouveau costume, le nouveau coach de l’OL s’est réfugié derrière le manque de réalisme de ses hommes : "Si on regarde les stats, ce sont des stats d'une équipe qui a gagné", a rappelé un Rudi Garcia toujours très habile pour défendre les prestations de ses équipes.

Même lorsque celles-ci sont 14es et traversent l’une des pires crises de leur histoire récente. Et d’enfoncer le clou : "Si on joue dix fois le même match, avec les mêmes stats, et la même seconde période, on le gagne neuf fois sur dix. Et pour le gagner dix fois sur dix, il aurait fallu deux périodes comme la deuxième, je pense." Même son de cloche chez le directeur sportif, Juninho.

Vidéo - 10e j. - Juninho : "Quand on regarde le classement, ça fait mal" 01:02

Traoré : "On connaît la gravité des choses"

Le Brésilien, qui a assumé cette semaine la responsabilité de l’arrivée de Rudi Garcia, n’a pu que se féliciter des progrès de l’OL même si la prestation de ses hommes ce samedi fut loin d’être enthousiasmante : "Par rapport à la première semaine de travail de Rudi Garcia, les joueurs ont répondu présent", s’est félicité Juni. "De très bonnes choses ont été vues. Si nous parvenons à enchaîner de telles performances, nous allons parvenir à renverser la situation. Les joueurs ont eu des occasions pour marquer mais parfois, on doute un peu. Il y a peut-être la pression. Il faut avoir l'envie de marquer, l'agressivité." C’est une évidence, Lyon est en convalescence.

Vidéo - 10e j. - Juninho : "Je préfère rater des occasions que ne pas en avoir" 01:17

Il suffit d’observer les prestations de Martin Terrier ou Bertrand Traoré ce samedi pour comprendre qu’il y a toujours quelque chose qui cloche. L’ambiance glaciale du Groupama Stadium n’a pas dû aider les Lyonnais à sortir de leurs doutes actuels. "On préfère tous être bien accueilli et apprécié. Ce n'est pas important", a expédié Garcia. "C’est compréhensible, ça fait beaucoup de matches qu’on ne prend pas de points", a jugé Bertrand Traoré au micro de Canal Plus. "Je comprends le mécontentement du public. On sait qu’on n’est pas bien, on connaît la gravité des choses. Il y a eu un changement, les choses ne vont pas se faire facilement, c’est à nous de nous serrer la ceinture pour revenir à notre meilleur niveau."

Moussa Dembélé, très actif mais maladroit ce samedi, n’a pas su trouver "d’explication" à ce match "frustrant". "Nous avons mis de l'impact et de l'énergie. Ce n'est pas rentré mais cela rentrera la prochaine fois. En première période, nous avons trop laissé jouer notre adversaire", a simplement regretté le buteur de l’OL. Garcia et ses joueurs ont beau insister sur le positif, la première période et le tableau d’affichage rappellent que l’équipe reste malade. Le chantier est énorme.