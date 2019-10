Quand Jean-Michel Aulas est en première ligne, c’est souvent que la maison OL est en sale état. Depuis lundi et la mise à l'écart de Sylvinho de son poste d’entraîneur, on ne voit que lui. Le président lyonnais s’est encore offert une journée très chargée ce jeudi.

Comme l’avait annoncé le Parisien, Aulas était bien à Paris. L’occasion pour lui de rencontrer Laurent Blanc près des Champs-Elysées comme l’affirme le quotidien. L’ancien entraîneur du PSG serait ressorti de l’entretien avec le sourire et apparaît encore comme le favori pour prendre la suite de Gérald Baticle, intérimaire à la tête de l’équipe première.

Quelques minutes plus tard, interrogé par la Chaine L’Equipe, le président lyonnais n’a pas voulu confirmer directement cette information tout en laissant entendre que rien n’était encore fait. "On ne s'interdit rien, y compris le fait de faire confiance aux gens de la maison, a-t-il avancé. On fait un certain nombre de rencontres. Dans ces rencontres il est prévu de rencontrer Laurent Blanc".

Puis, relancé sur le sujet, il s’en est sorti par une pirouette sémantique : "Si j'avais rencontré Laurent Blanc je ne vous le dirai pas, donc je l'ai rencontré". Pour autant, comme l’affirme le Parisien, d’autres entretiens sont encore à venir, "avec Juninho" a d’ailleurs précisé Aulas.