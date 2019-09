Le navire OL tangue ? Jean-Michel Aulas reprend la barre. Au moins l'espace d'un instant. Ou plutôt d'une interview. Si le président lyonnais a décidé de se faire plus en retrait cette saison, il ne pouvait pas rester silencieux face au début de saison catastrophique de son club. Et c'est ainsi qu'il a décidé de lancer des messages forts dans son entretien à L'Equipe ce lundi.

Tout d'abord, "JMA" a apporté des élements de réponse à la question qui brûle toutes les lèvres : Sylvinho va-t-il rester entraîneur de l'OL ? "Pour l'instant, on va continuer comme ça et on fera le point en fonction des améliorations qu'on ne manquera pas de percevoir lors des deux prochains matches (...) On doit se donner les moyens de réagir à Leipzig mercredi puis lors du derby à Saint-Étienne dimanche. On fera le point après le derby. Prendre des décisions trop vite, ce n'est pas dans les habitudes de l'institution", assure le président de l'OL, qui estime que son coach est victime "d'un procès d'intention injuste".

"Je ne suis pas allé chercher Juninho pour faire plaisir aux supporters"

Sylvinho conforté (pour l'instant), Jean-Michel Aulas a également témoigné à nouveau toute son estime pour Juninho, son directeur sportif. Toutefois, il l'invite à prendre encore plus de responsabilités. "Il faut qu'il soit plus proche des causeries, du vestiaire. Avec Sylvinho, ils doivent jouer le jeu d'une complémentarité totale (...) Je ne suis pas allé chercher Juninho pour faire plaisir aux supporters. En plus d'avoir été le plus grand joueur de l'histoire du club, il a cette étoffe de leader et d'homme intègre" , explique Aulas. Pour résumer, ce dernier demande à son dirigeant de "s'imposer".

Vidéo - Le constat alarmant de Juninho : "Un leader sur le terrain ? Je cherche..." 02:36

"Pour moi, un directeur sportif peut aller jusqu'à donner des conseils, voire poser des exigences sur la manière de jouer, les dispositifs ou les consignes", estime "JMA", légèrement dubitatif sur la manière dont il a passé le flambeau. En attendant, le président de l'OL a fait passer ses messages à l'aube d'une semaine cruciale. Pour Sylvinho, elle pourrait même s'avérer fatale.