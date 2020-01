Le 15 décembre dernier, l'Olympique lyonnais perdait coup sur coup Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés, lors du match contre Rennes (0-1). Pas question pour Rudi Garcia de remettre en cause la préparation physique de ses joueurs. Dans une interview accordée au Progrès, le coach lyonnais a trouvé une toute autre raison et elle est très surprenante.

Memphis Depay avec Jeff Reine-Adelaide et Rudi Garcia à Lyon, 2019Getty Images

Rappelez-vous, quelques jours avant le match contre les Bretons, l'OL avait joué un match de Ligue des Champions contre Leipzig (2-2). Ce match a été marqué par la qualification des Gones, mais surtout par les affrontements entre joueurs et supporters à la suite d'une banderole déployée contre Marcelo au coup de sifflet final. Depay avait pris la défense de son coéquipier. Pour Garcia, la dépense d'énergie de son capitaine ce soir-là expliquerait la blessure : "Je pense qu'on a perdu Memphis en partie à cause de ça. Il a mis tellement de coeur à tenir son rôle de capitaine, on s'attendait tous à fêter la qualification, surtout dans un match comme celui-là. ous auriez vu les joueurs dans les vestiaires, c'était incroyable, il y en avait qui pleuraient, ça a été un traumatisme."

Il n'a d'ailleurs pas manqué de prendre la défense de Paolo Rongoni, le préparateur physique : "On lui a imputé des blessures musculaires alors qu'on n'était pas arrivé depuis une semaine et qu'on n'avait encore influé sur rien."