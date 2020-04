Le football français est en pause, pas l'OL. En coulisses, le club rhodanien est en effet plus actif que jamais. Et pour une raison plutôt simple : Florian Maurice, son responsable de la cellule de recrutement, devrait rejoindre le Stade Rennais à peine la crise sanitaire passée. Pour pallier ce départ pas vraiment attendu, Jean-Michel Aulas s'active. Juninho, directeur sportif, et Gérard Houllier, conseiller externe du club, aussi. C'est toutefois le Brésilien qui aura le dernier mot sur ce dossier.

Cheyrou a eu un rôle dans le dossier Depay

Pour l'heure, plusieurs profils sont étudiés selon L'Equipe. Il y a par exemple celui de Loïc Désiré, responsable de la cellule de recrutement de Strasbourg. Ou encore celui de Patrick Müller, ancien défenseur du club et désormais à l'UEFA. Mais toujours d'après le quotidien, c'est actuellement la piste Bruno Cheyrou qui est en pole position. Actuel directeur sportif de la section féminine du PSG, et ce depuis 2017, l'ancien milieu de terrain est en fin de contrat.

Vidéo - 138 millions de plus-value sur des coups de maître : pourquoi Maurice va manquer à l’OL 06:51

Comme le souligne L'Equipe, Cheyrou a déjà collaboré avec l'OL ces dernières années via plusieurs dossiers. Par exemple, celui qui est également consultant pour beIN Sports avait notamment donné ses conseils et mis à disposition son réseau lors des venues de Memphis Depay et Bertrand Traoré en 2017. Jean-Michel Aulas avait fortement apprécié. Un argument qui pourrait peser lourd dans la balance au moment du choix final.