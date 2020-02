Le couperet est tombé ce vendredi après-midi. A la surprise générale. Olivier Letang n'est plus le président du Stade Rennais. Le club breton a annoncé la nouvelle à 15h35 via un communiqué publié sur son site officiel. "Le Stade Rennais F.C. annonce qu’Olivier Létang quitte la présidence exécutive du club", peut-on lire dans un premier temps. En attendant le nom de son remplaçant, ce sera Jacques Delanoë, actuel président du conseil d’administration, qui assumera ses fonctions.

Dans le communiqué, Olivier Letang, président de Rennes depuis novembre 2017, assure qu'il quitte ses fonctions "à contrecoeur". Les causes de ce départ totalement soudain n'ont pas été révélées par le Stade Rennais. Cependant son fort tempérament aurait pu laisser des traces ces derniers mois notamment après les départs d'Eric Assadourian et Cyrille L'Helgoualch, respectivement ex-directeur du centre de formation et responsable des relations extérieures.

Olivier Letang quitte soudainement le Stade Rennais et "à contrecoeur".Getty Images

Olivier Letang quitte le Stade Rennais au sommet. Il laisse le club Rouge et Noir à la troisième place du classement de Ligue 1 à trois mois de la fin du championnat et en quarts de finale de la Coupe de France. Une compétition qu'il avait remportée la saison passée aux tirs au but face au PSG après avoir été rapidement mené (0-2). Sous la houlette d'Olivier Letang, le Stade Rennais (ndlr : le club jouera contre Belfort le 11 février) a remporté son premier trophée depuis 1971 et vécu une campagne européenne excitante en 2018-2019 avec notamment l'élimination du Betis Seville chez lui et une victoire de prestige à domicile face à Arsenal (3-1).