Marseille a surement fait le plus dur. Grâce à leur victoire arrachée à Lille dimanche dernier (1-2), les Olympiens ont pris une avance confortable sur leurs poursuivants. Eliminé des deux coupes nationales, l’OM n’a plus que le Championnat à jouer d’ici à la fin de la saison. Un calendrier léger qui permet à André Villas-Boas et à ses joueurs de préparer au mieux chacune des 13 rencontres restantes, à commencer par la réception de Nantes samedi (17h30).

Dauphin ou rien

Bien installé sur son fauteuil de dauphin, l’OM ne compte pas le céder à un concurrent européen. "On veut faire neuf points sur les trois prochains matchs. Il faut continuer dans notre série pour assurer déjà mathématiquement le podium" a indiqué le coach marseillais en conférence de presse jeudi. Et la marche ne semble pas insurmontable : les Marseillais reçoivent Nantes, se déplacent à Nîmes puis accueillent Amiens. Sur la même période, Lille va recevoir Lyon tandis que Rennes, l’autre prétendant à l’Europe, va jouer sa demi-finale de Coupe de France face à Saint-Etienne.

Vidéo - Galtier : "A moins d'un cataclysme, Marseille restera 2ème" 00:28

Marseille peut ainsi profiter des prochaines semaines pour creuser un petit peu plus l’écart. De plus, les Olympiens pourront compter sur le retour de blessure de Florian Thauvin dans les prochaines semaines. Mais, en conférence de presse, Villas-Boas s’est dit conscient de la nécessité de rester sérieux : "On a un bon écart au classement, mais ça peut aller vite. Il faut profiter de ce moment de confiance, on a fait de grandes choses jusqu'ici". Et, au-delà d’assurer la deuxième place du classement, l’OM peut d’ores et déjà se projeter sur la prochaine saison.

"Regarder avec un autre œil la saison prochaine"

La direction, le staff et les joueurs le savent : en cas de qualification en Ligue des champions, il faudra être prêt à jouer des matches d’une intensité et d’un niveau de jeu supérieurs à ceux de cette saison. Et l’OM a encore des progrès à faire lors des grands rendez-vous, notamment à l’extérieur. D’ici le mois de mai prochain, les Olympiens ont quelques grosses affiches à disputer, comme un déplacement au Parc OL ou la réception du PSG le 22 mars prochain. Ces rencontres peuvent faire office de répétition générale avant la saison prochaine. Villas-Boas serait bien inspiré de les préparer en conséquence.

PSG-OMGetty Images

Il n’y a pas que sur le terrain que l’OM peut préparer au mieux la saison prochaine. Le calendrier allégé des Marseillais leur permet de se pencher sur le prochain mercato estival. " Avec l'écart au classement, on peut regarder avec un autre oeil la saison prochaine" a avoué AVB en conférence de presse. Avant de donner plus de détail sur ses attentes : "Il faut déjà préparer la saison prochaine, c'est notre responsabilité avec Andoni (Zubizarreta). S'il y a des joueurs qui nous intéressent, il faut commencer à les contacter. Les prolongations de contrat aussi. On peut démarrer maintenant".

Pour la première fois depuis plusieurs années, l’Olympique de Marseille devrait vivre une fin de saison plutôt tranquille. Une opportunité que doivent saisir André Villas-Boas et ses joueurs pour tranquillement valider leur ticket pour la Ligue des champions et perfectionner leurs prestations lors des matchs à enjeux. Malgré la victoire au Vélodrome lors de l'Olympico (2-1), l'OM n'a pas encore de match référence au haut niveau cette saison. En attendant le prochain "Classique" face aux Parisiens ?