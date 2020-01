Six jours sont passés depuis la conférence de presse polémique d'André Villas-Boas. Devant les journalistes, avant de se déplacer à Granville pour les 16es de finale de la Coupe de France, l'entraîneur portugais semblait plutôt remonté contre son président Jacques-Henri Eyraud. Il lui reprochait notamment de ne pas avoir été mis au courant de la nomination au poste de conseiller de Paul Aldridge, et en a profité pour rappeler que son avenir était lié à celui du directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Vidéo - Coup de pression ou réelle menace : Villas-Boas prépare-t-il déjà son départ de l'OM ? 04:15

"L'heure est à la sérénité"

Au micro de RMC Sport dans l'émission Breaking Foot, Jacques-Henri Eyraud a d'abord souhaité calmer le jeu. "Je crois que l'heure est à la sérénité" a assuré le président de l'OM, avant de rappeler qu'il travaillait main dans la main avec son coach : "Il est là en affichant une grande ambition. Il s'est même fixé un objectif courageux, qui est celui de se qualifier en Ligue des champions. Donc il faut tous être derrière lui, tous l'entourer. Je suis derrière lui, pour qu'il atteigne son objectif."

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Jacques-Henri Eyraud a profité de cette sortie médiatique pour conforter Andoni Zubizarreta : "Andoni est le directeur sportif de plein exercice de club. Il est l'architecte de cette équipe. Tout ça ne change pas. Aucune discussion sur une acquisition ou une cession de joueurs ne se fera sans son implication."

Andoni Zubizarreta - Jacques Henri EyraudPanoramic

Pas de départ cet hiver, sauf si...

Logiquement, le président de l'OM s'est expliqué sur ce qui est à la genèse des tensions récentes : la nomination au poste de conseiller de Paul Aldridge. "Il a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c'est quelqu'un dont l'éthique est totale. Il va nous aider sur les transferts (...) sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l'accueil des supporters."

Enfin, Jacques-Henri Eyraud a évoqué le mercato hivernal. Et le dirigeant a semblé très clair : "Il n'y aura pas de départ cet hiver, sauf offre qu'on ne peut pas refuser". Avant de préciser qu' "affaiblir l'équipe n'est pas dans notre intention et ça ne l'a jamais été". Voilà qui devrait rassurer le coach marseillais...