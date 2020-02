Payet met la pression sur l'OM : "Si on n'a pas l'effectif pour la C1, je me poserai des questions"

C'est une nouvelle conférence de presse mouvementée du côté de l'OM. Quelques semaines après le coup de gueule d'André Villas-Boas sur le manque de communication au sein du club suite à la nomination de Paul Aldridge, c'est au tour de Dimitri Payet de passer un message fort devant la presse.

" Je me poserai les bonnes questions pour savoir je reste ou si je vais voir ailleurs "

Interrogé sur les objectifs de l'OM, Dimitri Payet a été très clair : "L'objectif est de ramener le club en C1". Jusqu'ici, tout va bien. Mais la suite de la réponse du maître à jouer des Olympiens interpelle : "Je pense comme le coach, se qualifier en C1 c'est bien, mais la jouer c'est mieux. Si on n'a pas l'effectif pour la jouer, je me poserais les bonnes questions pour savoir je reste ou si je vais voir ailleurs."

Au cas où le message ne fut pas assez clair, le Réunionnais en a remis une couche en insistant sur l'importance du prochain mercato estival : "Il faut avoir un effectif conséquent pour au moins sortir des poules de la Ligue des Champions. C'est pour ça que je dis qu'il faudra prendre ses responsabilités dans le prochain mercato".

Après 22 journées de Ligue 1, l'OM est très bien placé pour la course à la Ligue des champions. Dauphins du PSG, les hommes de Villas-Boas ont neuf points d'avance sur le LOSC (4e). Mais si les marseillais tiennent le coup jusqu'à la fin de la saison et se qualifient pour la C1, un été mouvementé les attend au vu des dernières déclarations d'AVB et de Payet.